وزير الخارجية الأمريكي يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء الليبي ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن والدبيبة شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي. وأكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أدت يوم 15 مارس الحالي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، بحضور ممثلين أمميين ودوليين.

وخلال مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة الليبية طرابلس، توجه الدببية إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قائلا: "لقد وضعتم حجر الأساس للديمقراطية في البلاد".

المصدر: "رويترز" + RT