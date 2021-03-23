وزير الصحة البريطاني يعترف بارتكاب بلاده أخطاء

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، إن أخطاء ارتكبت في الاستجابة الأولية لوباء فيروس كورونا، مضيفا أنه سيكون هناك وقت للتحقيق في الأمر.

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وأضاف هانكوك لراديو "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء: "لقد اعترفنا بأن الأمور لم تكن على ما يرام. أحد الأمثلة التي أفكر فيها هو كيف اعتقدنا في البداية أن هذا الفيروس لن ينتقل إذا لم تكن لديك أعراض. كانت هناك عواقب سياسية لهذا الافتراض".

وتابع: "لقد غيرنا ذلك"، مضيفا أن الحكومة كانت تتعلم بالفعل من الأشياء التي لم تسر على ما يرام.

وقال الوزير البريطاني: "سيكون هناك وقت للجميع للتفكير، وسيكون هناك تحقيق لإلقاء نظرة على كل هذا بشكل عام. ولكن الحقيقة الصادقة هي أننا كنا نفعل ذلك طوال الوقت".

المصدر: رويترز