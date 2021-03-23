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في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)

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في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)
Reuters
فيضانات أستراليا
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أصدرت السلطات الأسترالية تحذيرات جديدة من الفيضانات وأوامر بالإجلاء، بعد هطول الأمطار الغزيرة مجددا على عدة مناطق في البلاد، لتغمر المنازل والطرقات والمزارع والماشية.

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ونشرت الهيئة الوطنية الأسترالية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عدة تحذيرات في جميع ولايات ومناطق البلاد، باستثناء واحدة، الأمر الذي يؤثر على نحو 10 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 25 مليونا.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، للصحفيين: "وضع الأمطار والفيضانات ما زال صعبا للغاية".

ولم ترد تقارير عن وفيات بسبب حالة الطقس، لكن خدمات الطوارئ أنقذت الآلاف في الأيام القليلة الماضية. وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 22 ألفا من السكان لينضموا إلى قرابة 18400 أجلتهم بالفعل.

وأظهرت صور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جسورا غمرتها المياه بالكامل، وحيوانات تقطعت بها السبل، ومنازل غارقة في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانا والأشد تضررا.

ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن غدا الأربعاء، لكن المسؤولين حذروا المتضررين من العودة لديارهم على الفور، إذ تتسبب الأمطار المستمرة في زيادة مناسيب المياه في الأنهار.

في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)
Reuters
فيضانات أستراليا
في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)
Reuters
فيضانات أستراليا
في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)
Reuters
فيضانات أستراليا
في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)
Reuters
فيضانات أستراليا
في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.. أستراليا تجلي آلاف السكان (صور+ فيديو)
Reuters
فيضانات أستراليا

المصدر: رويترز

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