أستراليا تشهد أعنف فيضانات منذ نصف قرن! (فيديو)

قالت السلطات الأسترالية اليوم الأحد إن الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشرقي للبلاد، تسببت بأعنف فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

وأوضحت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، أن هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا سكانا، ويبلغ عددهم 8 ملايين نسمة، كان أسوأ مما كان متوقعا في باديء الأمر، خاصة في المناطق المنخفضة بشمال غربي سيدني.

#Australia's east coast battered by heavy rain pic.twitter.com/t32f64A35f — The National (@TheNationalNews) March 21, 2021

وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب من 4 آلاف شخص آخرين إخلاء منازلهم.

وأمرت السلطات الأسترالية السكان في مناطق بشمال غربي مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

#NSWFloods#NSWWeather



Two large weather systems to collide in eastern #NSW#Australia to potentially cause more heavy rain



1. Satellite imagery: Sunday 21 March 2021

2. Short-wave and infrared (SWIR) composite imagery downloadable athttps://t.co/K6h2t1eFk0pic.twitter.com/o5OMAybAlq — BigData Earth (@BigDataEarth) March 21, 2021

وأغلقت عدة طرق رئيسية في كل أنحاء الولاية، في حين ألغت مدارس كثيرة الدراسة يوم الاثنين.

ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز، مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتزايد الأمطار، مما يشكل خطرا.

Heavy rain on Friday and Saturday lead to flooded roads, a swollen damn, and an intensified waterfall in South Wales, Australia. https://t.co/u2nHXzUxJPpic.twitter.com/MVYVIiLIyC — AccuWeather (@accuweather) March 21, 2021

2021 has already seen Australia hit with an array of wild weather from heavy rain and severe storms to bushfires and heatwaves

احنا بنغرق 😂😂😂 pic.twitter.com/hPjqLkm0hQ — خالد علي (@KoraSharap) March 21, 2021

المصدر: رويترز