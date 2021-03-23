لافروف: نعمل مع الصين على حماية علاقاتنا من تهديدات الدول غير الصديقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا والصين ستبذلان قصارى جهدهما لتأمين وحماية علاقاتهما المالية والتجارية من تهديدات الدول غير الصديقة لهما.

وانتقد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، سياسة العقوبات والتهديدات التي تنتهجها الدول الغربية.

وقال لافروف: "لا يمكن إدارة الشؤون في العالم عن طريق الإنذارات، وعن طريق العقوبات، وإجبار الدول الأخرى على التصرف وفقا لما ينتظرونه منهم".

واستشهد لافروف بمثل روسي يقول، "لا يمكن الإجبار في الحب"، مضيفا أن "الولايات المتحدة، للأسف لم تتعلم ذلك وتعمل عكسه".

وبالعودة إلى العلاقات الروسية الصينية، قال لافروف:"مقتنع بأننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها وحمايتها. ولن نخضع لأي تهديدات من الدول غير الصديقة لبلدينا، وسنحمي طرق التجارة، والمبادلات، وهذا يجعلنا أقوى".

وأشار لافروف إلى أن ن روسيا تعتزم الابتعاد عن الاعتماد على الأنظمة المالية التي تسيطر عليها الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي