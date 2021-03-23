روسيا والصين تمددان "معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون" تلقائيا لمدة 5 سنوات

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم تمديد "معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون" بين البلدين تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى.

وقال وزير الخارجية الصيني: "يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهو أمر مهم للغاية. على مدى السنوات العشرين الماضية، أرست هذه المعاهدة أساسا قانونيا متينا للتنمية المستدامة للعلاقات الروسية الصينية، وساهمت في تطوير العلاقات الثنائية".

وأعرب عن ثقته في أن المعاهدة ستساعد الطرفين على الوصول إلى اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى أنها ستكون عاملا لتنمية العلاقات.

كما أشار الوزير الصيني إلى أن الوثيقة ستحتاج إلى محتوى جديد بمرور الوقت، من أجل تكييفها مع الظروف الجديدة للعلاقات الثنائية.

ووقع المعاهدة زعيما روسيا والصين، فلاديمير بوتين، وجيانغ زيمين، في يوليو 2001، وفي 28 فبراير 2002 تم التصديق النهائي عليها.

المصدر: نوفوستي