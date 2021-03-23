وسائل إعلام: وصول لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى ألبانيا مقدمة من الإمارات

أفادت وسائل إعلام بأن ألبانيا حصلت يوم الاثنين على أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، قدمتها لها الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت صحيفة "فوكوس" في مقدونيا الشمالية بأن شحنة اللقاح الروسي استقبلتها بمطار تيرانا الدولي وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرلو ووزير إعادة الإعمار أربين أحميتاي.

ونقلت صحيفة "فوكوس" عن موناستيرلو قولها، إن شحنة اللقاح هي "هدية من الإمارات العربية المتحدة"، وإن سلطات ألبانيا "ستواصل حملة التطعيم بوتائر أسرع".

وأضافت أن سلطات ألبانيا ستعمل على ضمان أحجام أكبر من اللقاحات لتطعيم السكان بأسرع ما يمكن.

وكان البرلمان الألباني قد وافق في وقت سابق على استخدام اللقاح الروسي واللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: تاس