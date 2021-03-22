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الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا لأول مرة منذ 6 أسابيع

فرنسا..343 وفاة و15792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

فرنسا..343 وفاة و15792 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ERIC GAILLARD
فيروس كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 343 وفاة و15792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهر التقرير اليومي للوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 92621، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4289395.

وأشارت إلى عدد الذين يتلقون العلاج في غرف العناية الفائقة زاد بواقع 142 ليرتفع إلى رقم قياسي جديد في عام 2021 وهو 4548 مريضا.

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وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 138 وفاة و30581 إصابة بالفيروس في اليوم السابق.

وقد توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، أن تمر بلاده بما وصفها بـ "فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

المصدر: "رويترز" + RT

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