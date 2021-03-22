لوبان تدعو إلى عدم انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام "سبوتنيك V"

ترى زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، أن فرنسا يجب ألا تنتظر موافقة الاتحاد الأوروبي من أجل استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لـ "كوفيد -19".

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وقالت لوبان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "إنا مندهشة لرؤية الحكومة الفرنسية تنتظر إذن الاتحاد الأوروبي لطلب لقاح سبوتنيك الروسي أو اللقاح الصيني".

وأعربت السياسية الفرنسية عن رأى يقول: "إذا كان المَخرج من الأزمة هو التطعيم، فيجب تسريع ذلك بشكل عاجل. ولهذا من الضروري توسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات".

وأشارت لوبان إلى وجود مشاكل الآن في توريد بعض اللقاحات، مضيفة في هذا الصدد:" علينا أن نفعل مثل البلدان الأخرى التي اعتمدت بحرية اللقاحات. لدينا إمكانية للتصديق على اللقاح على المستوى الوطني، إذا كان بالطبع، لا يشكل أي خطر على مواطنينا. ليس علينا انتظار رأي أو شهادة وكالة الأدوية الأوروبية".

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن بداية مارس أن وكالة الادوية الأوروبية بدأت فحصا متسقا لملف تسجيل اللقاح الروسي، وستختبر الوكالة اللقاح وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" تمت الموافقة على استخدامه في 52 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.4 مليار شخص، ويأتي لقاح "سبوتنيك V" في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل الهيئات المنظمة الحكومية.

المصدر: نوفوستي