وكالة الأدوية الأوروبية: سنرسل خبراء إلى روسيا لمراجعة نتائج لقاح "سبوتنيك V"

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، الاثنين، أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى روسيا في أبريل المقبل لمراجعة التجارب السريرية وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال رئيس إدارة التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة، ماركو كافاليري، في مقابلة مع قناة "Rai3" الإيطالية، إنه "بالإضافة إلى اللقاح الروسي، تخضع (Curevac) الألمانية، و(Novavax) الأمريكية حاليا للفحص من قبل السلطات الطبية الأوروبية".

وأضاف: "فيما يتعلق باللقاح الروسي، هناك فحص دوري، لذلك سنراجع جميع البيانات عند جمعها من أجل اعتمادها بشكل أسرع.. في أبريل، سنجري فحصا في روسيا، سواء من حيث الإنتاج أو التجارب السريرية، ثم سنحاول أن نفهم في أي وقت سيكون لدينا جميع البيانات اللازمة للموافقة المحتملة على هذا اللقاح في النهاية".

وأعلن رئيس مجموعة العمل المعنية بفيروس كورونا، في وقت سابق، أن "الوكالة الأوروبية قد توافق على اللقاح الروسي في موعد لا يتجاوز شهر مايو المقبل".

بدوره، أشار رئيس منطقة "لاتسيو" الحضرية، نيكولا زينغاريتي، السبت الماضي، إلى أنه "سيتم في غضون أيام قليلة إبرام اتفاق لإجراء تجارب علمية للقاح (سبوتنيك V) في معهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية في روما".

ونشرت المجلة العلمية "Lancet"، في فبراير الماضي، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"، مؤكدة فعاليته العالية وسلامته، حيث أشارت إلى أن "اللقاح أظهر حينها معدلات عالية من الفعالية والمناعة والأمان وصلت إلى 91.6%، وأنه يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا الجديد".

وأعربت أكثر من 52 دولة عن موافقتها على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي، علما أنه يحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.

المصدر: "نوفوستي"