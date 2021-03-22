جونسون يعلق على احتجاجات مدينة بريستول

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إن أعمال العنف التي اندلعت في مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا في أعقاب احتجاج على قوانين الشرطة الجديدة يوم الأحد كانت "غير مقبولة".

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وأضاف جونسون: "أعتقد أن كل هذا النوع من الأشياء غير مقبول وأعتقد أنه من الواضح أن للناس الحق في الاحتجاج في هذا البلد، لكن يجب عليهم الاحتجاج سلميا وقانونيا".

وأصيب عدد من رجال الأمن بجروح وكسور في مدينة بريستول البريطانية، أمس الأحد إثر مشادات عنيفة مع متظاهرين رفضوا منح رجال الأمن سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المحتجين هاجموا مراكز شرطة وأحرقوا عددا من سيارات رجال الأمن، بعد الكشف عن خطط الحكومة منح الشرطة صلاحيات جديدة لردع منتهكي إجراءات الغلق.

المصدر: رويترز+RT