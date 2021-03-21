بريطانيا.. إصابات بين رجال الشرطة إثر احتجاجات عنيفة في بريستول

أصيب عدد من رجال الأمن بجروح وكسور في مدينة بريستول البريطانية، إثر مشادات عنيفة مع متظاهرين رفضوا منح رجال الأمن سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المحتجين هاجموا مراكز شرطة وأحرقوا عددا من سيارات رجال الأمن، بعد الكشف عن خطط الحكومة منح الشرطة صلاحيات جديدة لردع منتهكي إجراءات الغلق.

More footage from the protest pic.twitter.com/7ofBkHf7I3 — Conor Gogarty (@ConorGogarty) March 21, 2021

وقال رجال أمن إنهم تعرضوا للرشق بألعاب نارية، فيما تم نقل عناصر منهم إلى مستشفيات مدينة بريستول بعد أن عانوا من كسور في العظام والأضلع.

Scary scenes in Bristol tonight pic.twitter.com/wTyvxb4d4O — Conor Gogarty (@ConorGogarty) March 21, 2021

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر متظاهرين يهشمون نوافذ مركز الشرطة الرئيسي في بريستول.

المصدر: RT