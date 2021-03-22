وفاة برلمانية ألمانية بعد انهيارها على متن طائرة.. والسلطات تفتح تحقيقا!

توفيت نائبة ألمانية من حزب المستشارة أنغيلا ميركل، بعد انهيارها على متن طائرة أثناء عودتها إلى البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن كارين سترينز، البالغة من العمر 53 عاما، وهي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كانت عائدة من كوبا مع زوجها حين انهارت على متن الطائرة.

واستدعى ذلك هبوط الطائرة اضطراريا في إيرلندا، في وقت متأخر من أمس الأحد، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ سترينز.

ولم يتضح سبب الوفاة أو سبب سفرها إلى كوبا.

من جهته، قال مجلس النواب الألماني، البوندستاغ، اليوم الإثنين، إن الراحلة لم تسافر في مهمة برلمانية رسمية.

وأكد المدعون الألمان على أنهم فتحوا تحقيقا لتحديد سبب وفاتها، وهي خطوة عادية في مثل هذه الحالات، وسيطلبون المساعدة من إيرلندا، حيث يتوقعون إجراء تشريح للجثة هناك.

وكانت سترينز عضوا في البرلمان الألماني منذ عام 2009، وتمثل دائرة انتخابية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الشمالية الشرقية.

ولم تكن تخطط لإعادة الترشح لانتخابات 26 سبتمبر القادمة في ألمانيا. وفي أوائل العام الماضي، تم استهداف سترينز ونائب آخر في مداهمات من قبل المدعين العامين، الذين يحققون في تحويلات مالية مزعومة من أذربيجان.

المصدر: أسوشيتد برس