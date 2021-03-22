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ترامب يعلق على "سقوط" بايدن أثناء صعوده سلّم الطائرة

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ترامب يعلق على
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في مقطع نشر في موقع "تيك توك"، علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حادثة سقوط الرئيس جو بايدن على سلّم الطائرة.

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وقال ترامب في كلمته: "شاهدت جو بايدن وهو يمضي على سلم الطائرة وقلت: أنا لم أخسر أمامه".

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن وهو يتعثر ساقطا ثلاث مرات في أثناء صعوده سلم الطائرة.

وعزا البيت الأبيض سبب الحادث إلى هبوب رياح قوية، مضيفا أن الرئيس يشعر بأنه في أحسن حال.

المصدر: نوفوستي

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