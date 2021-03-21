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الولايات المتحدة وكندا تبدآن مناورات عسكرية في القطب الشمالي

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الولايات المتحدة وكندا تبدآن مناورات عسكرية في القطب الشمالي
Reuters CW/TY
سفينة حربية كندية في القطب الشمالي
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بدأت الولايات المتحدة وكندا تدريبات دفاع جوي مشتركة في القطب الشمالي، وفق ما أعلنه ممثلو القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية.

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وستجري المناورات فوق مناطق القطب الشمالي الكندية وستستمر حتى 26 مارس.

وأنشأت الولايات المتحدة والقوات الجوية الكندية قيادة مشتركة منذ أكثر من 60 عاما، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى منع الطائرات الأجنبية وصواريخ "كروز" من دخول المجال الجوي للبلدين.

وكان الجنرال غلين فانهيرك، رئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، أعرب عن قلقه إزاء "الوتيرة القياسية منذ الحرب الباردة" لتحليق الطيران الروسي بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية في العام الماضي، والمناورات الروسية في منطقة القطب الشمالي والمحيط الهادئ".

واعتبر فانهيرك أن "روسيا تمثل تهديدا دائما للولايات المتحدة وكندا وتبقى أكبر تحد أمام الدفاع عن بلادنا"، مشيرا إلى أن "القادة الروس يسعون لتقويض نفوذنا وإحكام هيمنتهم في المنطقة واستعادة وضع الدولة العظمى".

المصدر: RT + "تاس"

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