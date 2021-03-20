الهند تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا في 4 أشهر

سجلت الهند 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من 4 أشهر، وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في ولاية ماهاراشترا، أغنى الولايات الهندية.

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وقالت وزارة الصحة إن الوفيات زادت خلال آخر 24 ساعة بـ 188 ليصل الإجمالي إلى 159404وفيات، مما يؤكد زيادة تفشي الفيروس في ثالث أكثر البلدان تضررا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، بما في ذلك عمليات العزل العام وإغلاق المطاعم، ويجري بحث المزيد من مثل هذه الإجراءات.

المصدر: أ ب