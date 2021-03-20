إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب "الماريخوانا"

أفاد البيت الأبيض، أمس الجمعة، بأنه أقال خمسة من موظفيه بسبب تعاطي "الماريخوانا"، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع، أكثر تساهلا، حول الاستخدام السابق لهذا المخدر.

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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في "تويتر"، فصل هؤلاء الموظفين الخمسة، وجاء ذلك بعد أن كانت صحيفة "دايلي بيست" قد نشرت أنه "تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، أو طلب منهم الاستقالة، أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي".

وقالت جين بساكي عبر سلسلة تغريدات لها: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريخوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض".

وأضافت: "خلاصة القول، هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة لهذه السياسة".

We announced a few weeks ago that the White House had worked with the security service to update the policies to ensure that past marijuana use wouldn’t automatically disqualify staff from serving in the White House. (https://t.co/DG3YuqejtZ) — Jen Psaki (@PressSec) March 19, 2021

As a result, more people will serve who would not have in the past with the same level of recent drug use. The bottom line is this: of the hundreds of people hired, only five people who had started working at the White House are no longer employed as a result of this policy. — Jen Psaki (@PressSec) March 19, 2021

المصدر: "رويترز"