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إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب "الماريخوانا"

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إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب
Reuters TOM BRENNER
المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي
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أفاد البيت الأبيض، أمس الجمعة، بأنه أقال خمسة من موظفيه بسبب تعاطي "الماريخوانا"، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع، أكثر تساهلا، حول الاستخدام السابق لهذا المخدر.

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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في "تويتر"، فصل هؤلاء الموظفين الخمسة، وجاء ذلك بعد أن كانت صحيفة "دايلي بيست" قد نشرت أنه "تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، أو طلب منهم الاستقالة، أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي".

وقالت جين بساكي عبر سلسلة تغريدات لها: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريخوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض".

وأضافت: "خلاصة القول، هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة لهذه السياسة".

المصدر: "رويترز"

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