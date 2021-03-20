وزير خارجية هنغاريا يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوزير في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، يوم الجمعة، إن "توريدات اللقاحات من الشرق مستمرة، وصباح اليوم اختتمنا مع زميلي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف توريدات شهر مارس من لقاح سبوتنيكV، وأنا تلقيت اللقاح اليوم أيضا".

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وقالت صحيفة "ماغيار نيمزيت" الهنغارية بأن الوزير تلقى لقاحا ودعا الآخرين لتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح، من أجل الانتصار على الوباء.

يذكر أن هنغاريا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي، حصلت على دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، على الرغم من عدم إصدار الاتحاد الأوروبي رخصة لاستخدام اللقاح.

المصدر: "تاس"