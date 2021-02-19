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رئيس وزراء هنغاريا: سنكثف التطعيمات لمحاربة الموجة الثالثة من كورونا

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رئيس وزراء هنغاريا: سنكثف التطعيمات لمحاربة الموجة الثالثة من كورونا
Reuters
رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان
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قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إن نظام الرعاية الصحية في البلاد سيتحمل الضغط المتزايد من الموجة الثالثة لوباء فيروس كورونا، وسيعزز التطعيمات بشحنات لقاحات جديدة.

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وقال رئيس وزراء هنغاريا، للإذاعة العامة، اليوم الجمعة، إنه مع انضمام شحنات كبيرة من اللقاحات الصينية والروسية إلى اللقاحات الغربية، للمساعدة في جهود التطعيم.

وتتوقع هنغاريا (المجر) تلقيح 1.2 مليون شخص بحلول أوائل مارس، و 2.5 مليون بحلول أوائل أبريل، من مواطنيها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

المصدر: رويترز

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