مصدر: الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" ستصل إلى الفلبين الشهر القادم

أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا ستصل إلى الفلبين في الشهر القادم.

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وقال دميترييف في حديثه لقناة "CNN Philippines": "سنقوم بإيصال الدفعة الأولى في أبريل القادم". ودقق أنه من المتوقع أن يتم إيصالها في النصف الأول من الشهر القادم.

ووافقت السلطات الفلبينية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في حالات الطوارئ.

وقد تم تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا في 52 دولة يقطنها أكثر من 1,4 مليار شخص. ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الدول التي صادقت على استخدامه.

المصدر: نوفوستي