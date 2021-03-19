الفلبين تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي للاستخدام في حالات الطوارئ

أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الغذاء والدواء الفلبينية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في حالات الطوارئ.

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وقال رئيس الإدارة المختصة، رولاندو إنريكي دومينغو:"إن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح سبوتنيك تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح".

واللقاح الروسي الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، هو رابع عقار معتمد للاستخدام الطارئ في الفلبين.

وفيما مضى جرى في الفلبين اعتماد لقاحات بإنتاج مشترك مع شركة فايزر الأمريكية وشركة وبيونتيك الألمانية، وكونسورتيوم سترازينيكا البريطاني السويدي، وشركة سينوفاك الصينية.

وشرع العاملون في المجال الطبي بالبلاد في الأول من مارس التطعيم بلقاح كورونافاك الصيني، بعد أن تسلمت مانيلا قبل ذلك من بكين 600 ألف جرعة.

وكانت أول حالة إصابة بكورونا اكتشفت في الفلبين في 30 يناير 2020. ويبلغ حتى الآن عدد المصابين في البلاد 640980 شخصا، وفيما تماثل للشفاء أكثر من 561 ألف مريض، وتوفي 12887 شخصا.

المصدر: تاس