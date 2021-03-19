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تركيا.. اعتقال 20 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

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تركيا.. اعتقال 20 عنصرا من حزب العمال الكردستاني
Reuters
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ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الشرطة التركية اعتقلت نحو 20 شخصا في مداهمات ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم، من بينهم ثلاثة مسؤولين محليين كبار من حزب العمال الكردستاني.

كما تم اعتقال أوزتورك تركدوجان، رئيس جمعية حقوق الإنسان التركية، في أنقرة بعد مداهمة منزله، حسبما أعلنت الجمعية على "تويتر".

وجاءت المداهمات في أنقرة وإسطنبول بعد أيام من رفع مدع عام بارز قضية أمام أعلى محكمة في تركيا طالب فيها بحل "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، واتهمه بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقد انتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه الخطوة، قائلين إنها تنتهك حقوق الملايين من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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