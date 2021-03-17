تركيا.. رفع دعوى لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

أفادت وكالة "الأناضول" بأن المدعي العام التركي رفع للمحكمة الدستورية دعوى تطالب بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

واعتبرت لائحة الاتهام أن "أعضاء الحزب ومن خلال تصريحاتهم وأفعالهم، استهدفوا كسر وحدة الدولة مع الشعب التركي".

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الحزب بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وقالت برفين بولدان إحدى القياديات في حزب "الشعوب الديمقراطي" لوكالة الصحافة الفرنسية: "هل سنتوقف عن الخوض في السياسة في حال حظر حزبنا؟ بالطبع لا... ثمة بدائل عدة".

وأضافت: "في الماضي حظرت أحزابنا وأسسنا أحزابا أخرى... وفي كل مرة عززنا صفوفنا".

المصدر: "رويترز" + RT