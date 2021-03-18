قتلى وجرحى بتفجير حافلة حكومية في العاصمة الأفغانية كابل

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 10 آخرين بانفجار قنبلة على جانب الطريق عند مرور حافلة كانت تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابل، اليوم الخميس.

وأكد مسؤولون أن الحافلة كانت تقل موظفين من الحكومة، دون أن يذكروا تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

ويأتي هذا التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" ودول أخرى، بينها روسيا والولايات المتحدة، في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.

المصدر: رويترز + نوفوستي