بايدن: من الصعب الوفاء بموعد الأول من مايو لسحب القوات من أفغانستان
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب عليه الوفاء بالموعد المحدد في الأول من مايو لسحب القوات من أفغانستان، وهي الخطوة التي ستضع نهاية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.
وأضاف بايدن بحديث لشبكة "إيه بي سي نيوز": "أنا الآن بصدد اتخاذ القرار الخاص بموعد مغادرتهم (2500 جندي).. يمكن أن يحدث ذلك لكنه صعب".
وقال بايدن إن الاتفاق الذي أبرمه ترامب "لم يتم التفاوض عليه على نحو جيد للغاية"، لكنه احتفظ بمبعوثه للسلام زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي توصل إلى الاتفاق.
المصدر: رويترز