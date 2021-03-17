تركيا.. إنقاذ 158 طالب لجوء أعادتهم اليونان

أنقذت طواقم خفر السواحل التركي اليوم الأربعاء 158 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة، وذلك قبالة سواحل إزمير غربي البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن "طواقم خفر السواحل تلقت بلاغا بوجود مجموعة من طالبي اللجوء على متن قوارب مطاطية قبالة سواحل قضاء سفري حصار بإزمير".

وأضافت: "توجهت الطواقم إلى مكان الحادث وأنقذت 158 طالب لجوء بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن 8 قوارب مطاطية، بعدما أرغمهم خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية".

وعلى صعيد متصل، أوقف خفر السواحل 6 مشتبه بهم أثناء محاولتهم مغادرة تركيا بطرق غير قانونية.

المصدر: "الأناضول"