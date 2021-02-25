خفر السواحل التركي ينقذ 9 مهاجرين قبالة سواحل إزمير غرب البلاد

أعلنت فرق خفر السواحل التركي، عن إنقاذ 9 مهاجرين في المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل إزمير غرب البلاد.

وأوضحت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها، أن "فرقها تلقت بلاغا بوجود قارب مطاطي لمجموعة طالبي لجوء قبالة سواحل قضاء فوتشه بإزمير".

وأضافت أن "الفرق أنقذت طالبي اللجوء بعدما أجبرتهم اليونان على العودة".

وأشارت إلى "نقل طالبي اللجوء إلى مديرية إدارة الهجرة في إزمير، بعد إتمام معاملاتهم".

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المصدر: "الأناضول"