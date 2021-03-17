بريطانيا ستشهد نقصا حادا في إمدادات لقاح كورونا

أخطرت الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية NHS بأن المملكة المتحدة ستشهد نقصا حادا في كمية اللقاحات المتاحة اعتبارا من 29 مارس، بسبب نقص الإمدادات القادمة إلى البلاد.

وقالت هيئة الخدمات الصحية إن "فرقة العمل الحكومية المتخصصة بتوزيع اللقاحات، أبلغتنا أنه سيكون هناك انخفاض كبير في الإمدادات الأسبوعية المتاحة من الشركات المصنعة بدءا من الأسبوع الذي يبدأ في 29 مارس، مما يعني أن الجرعات الأولى ستكون محدودة بشكل كبير".

وذكرت أن "النقص من المتوقع أن يستمر لمدة أربعة أسابيع، نتيجة للتخفيضات في إمدادات اللقاحات الواردة على المستوى الوطني".

وأعلنت الحكومة البريطانية أن 25273226 بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى لقاحي "فايزر" أو "أسترازينيكا"، في حين حصل 1759445 مواطنا على الجرعة الثانية.

وقالت وزارة الصحة إنها "تسير على الطريق الصحيح" لتحقيق هدف رئيس الوزراء بوريس جونسون بحصول جميع البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح بحلول أغسطس.

المصدر: "رويترز" + "ديلي ميل"