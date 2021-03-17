فرنسا تحقق في إمكانية انتهاك "كلوب هاوس" خصوصية المستخدمين

أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا عن بدء التحقيق في طبيعة استخدام شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية بيانات مستخدميها الخاصة.

وأشارت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات "كنيل"، إلى أن التحقيق من شأنه التأكد من سريان القانون الأوروبي لحماية البيانات على "كلوب هاوس"، ومدى احترام الشبكة له، موضحة أنها قد تلجأ إلى "صلاحياتها الزجرية" في حال ثبوت عدم التزام الشبكة بهذه التشريعات.

وجمعت عريضة في فرنسا أكثر من عشرة آلاف توقيع لإخطار هيئة "كنيل" بشأن انتهاكات محتملة للخصوصية من جانب تطبيق "كلوب هاوس"، ولفتت إلى أن التطبيق الأمريكي لا يملك أي مقر في الاتحاد الأوروبي وفق التحقيقات الأولية.

وتحقق خدمة "كلوب هاوس" الأمريكية نجاحا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

المصدر: "أ ف ب"