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مطلق النار على منتجعات صحية في جورجيا يعترف أن جريمته سببها "إدمانه على الجنس"

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مطلق النار على منتجعات صحية في جورجيا يعترف أن جريمته سببها
Reuters
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قالت السلطات الأمريكية إن الرجل الذي يشتبه في أنه قتل 8 أشخاص في 3 حوادث إطلاق نار في منتجعات صحية في ولاية جورجيا، اعترف بارتكاب جرائم القتل، وقال إن دافعه هو "إدمانه على الجنس".

وأكد مكتب مأمور مقاطعة شيروكي أن المشتبه فيه روبرت آرون لونغ (21 عاما) من وودستوك، بولاية جورجيا، اعتقل ليل الثلاثاء بعد ملاحقة الشرطة له، وأن "لونغ اعترف بإطلاق النار في مقاطعة شيروكي وأتلانتا".

وقال مكتب العمدة في بيان إن "لونغ أبلغ المحققين أنه يلقي باللوم على صالونات التدليك في توفير متنفس لإدمانه على الجنس وأن الجريمة التي ارتكبها لم يكن دوافع عنصرية".

وكانت شبكة CNN الأمريكية أفادت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه بهم تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.

المصدر: abc news

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