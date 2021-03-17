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جونسون يعلن استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا"

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جونسون يعلن استعداده لتلقي لقاح
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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في مسعى لطمأنة الجمهور البريطاني حول سلامة لقاح "أسترازينيكا" بعد أن أوقفت بعض الدول الأوروبية استخدامه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتلقى جرعته من اللقاح.

وجونسون الذي أدخل العام الماضي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، قال لأعضاء البرلمان إنه سيتلقى "أخيرا اللقاح في وقت قريب جدا"، مؤكدا أن اللقاح الذي سيطعم به هو "أسترازينيكا".

وكان جونسون أكد مرات عدة أن لقاح "أسترازينيكا" آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم، وأنه يجب على البريطانيين الاستمرار في تلقيه.

المصدر: "الإندبندنت"

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