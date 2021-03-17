بنغلاديش.. مصرع 3 من مرضى كورونا بحريق في مستشفى
Reuters
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أكد مسؤولون في بنغلاديش، أن ثلاثة من المصابين بكوفيد-19 توفوا بحريق نشب في مستشفى بالعاصمة داكا اليوم الأربعاء.
وقال مدير المستشفى نظم الحق، إن المرضى كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى.
وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء، أن سبب الحريق لم يتضح بعد.
Fire at #Covid_19 intensive care unit of #Dhaka Medical College Hospital.— Basherkella - বাঁশেরকেল্লা (@basherkella) March 17, 2021
Three #Covid patients died.#Bangladesh#Mujib100pic.twitter.com/5dWpzfZNYy
وتقع المستشفيات تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر في بنغلاديش التي سجلت 559168 حالة إصابة و8571 وفاة.
المصدر: "رويترز"