 
مباشر

بدء السفر بالبطاقة الشخصية بين تركيا وأذربيجان في أبريل

أخبار العالم

بدء السفر بالبطاقة الشخصية بين تركيا وأذربيجان في أبريل
Reuters
بدء السفر بالبطاقة الشخصية بين تركيا وأذربيجان في أبريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzg6

أعلنت المديرية العامة للأمن في تركيا بدء تطبيق السفر بين أذربيجان وتركيا بالبطاقة الشخصية اعتبارا من أبريل القادم.

وأشارت المديرية في بيانها الثلاثاء إلى أن مواطني البلدين سيتمكنوا من تبادل الزيارات دون الحاجة لجواز السفر اعتبارا من 1 أبريل الجاري.

إقرأ المزيد
تركيا وأذربيجان من التكامل مع أوروبا إلى مشروع طوران العظيم
تركيا وأذربيجان من التكامل مع أوروبا إلى مشروع طوران العظيم

وأكدت أن هذا الإجراء يرافقه رفع مدة الإقامة من 30 يوما إلى 90.

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن البروتوكول الموقع مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف سيتيح حرية السفر بالبطاقات الشخصية بين البلدين.

وهنأ تشاووش أوغلو مواطني بلاده ومواطني أذربيجان بهذه المناسبة، وأكد أن ذلك يتماشى مع مفهوم شعب واحد في بلدين.

يذكر أن تركيا لديها اتفاقيات مماثلة لحرية التنقل بالبطاقات الشخصية مع جمهورية شمال قبرص التركية، وأوكرانيا، ومولدوفا، وجورجيا.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا