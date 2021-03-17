ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة 25٪

وصل عدد المراهقين والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمحتجزين على طول الحدود مع المكسيك إلى أرقام قياسية، حسب بيانات حكومية أطلعت عليها شبكة abc news.

وقالت البيانات، إنه يوجد الآن 4276 طفلا في الحجز، ارتفاعا من نحو 3400 في وقت سابق من الأسبوع، مبينة أنها زيادة بنسبة 25%.

وقالت مصادر للشبكة إن الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز ارتفع 363٪، مشيرة إلى أن متوسط ​​الوقت الذي يقضيه الأطفال في المرافق المخصصة لاحتجاز الذكور البالغين لمدة 24 ساعة، ارتفع إلى 117 ساعة أي 45 ساعة أطول من من الوقت القانوني المسموح، وقد زاد ذلك من الوقت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت عضوة الكونغرس فيرونيكا إسكوبار أنه يتم إطعام معظم الأطفال، لكنهم ينامون على الأرض ويتلحفون البطانيات، مشيرة إلى أنها زارت مرفقا في ولاية تكساس الذي لم يكن يتمتع بأي نوع من أنواع التباعد الاجتماعي.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 2600 منهم، تمت معالجة أوراقهم بالكامل من قبل مسؤولي حرس الحدود، لكنهم ينتظرون نقلهم إلى مرافق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) لإيواء القصر.

المصدر: abc news