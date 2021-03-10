تقرير: تراجع الاعتقالات التي تجريها دائرة الهجرة الأمريكية 60%

تراجعت الاعتقالات التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأكثر من 60% في فبراير بعد أن حظرت إدارة الرئيس جو بايدن، إجراء اعتقالات واسعة النطاق داخل مجتمعات المهاجرين.

وانخفض عدد المهاجرين الذين احتجزتهم إدارة الهجرة والجمارك وكذلك عدد عمليات الترحيل بنحو 60 في المائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا للبيانات التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاعتقال والترحيل التي قامت بها هيئة الهجرة والجمارك تراجعت أيضا أثناء جائحة كورونا، حيث سعت الوكالة لإبعاد عملائها عن إمكانية التعرض للفيروس وتقليل الإشغال في سجون الهجرة.

ويأتي هذا التراجع في حالات الاعتقال بعد أن علق قاض فيدرالي قرار إدارة بايدن بتجميد عمليات الترحيل لمئة يوم.

وكانت إدارة ترامب أعطت الوكالة حرية واسعة لإجراء اعتقالات بموجب سياسة 2017 التي استهدفت بشكل فعال جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، دون إذن قانوني.

المصدر: "فوربس" + RT