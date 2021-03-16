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الخارجية الأمريكية: اجتماع موسكو حول أفغانستان لا ينوب عن محادثات الدوحة

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الخارجية الأمريكية: اجتماع موسكو حول أفغانستان لا ينوب عن محادثات الدوحة
Reuters
جلسات الحوار بين طالبان وكابل في الدوحة ـ أرشيف
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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المؤتمر الذي عقد في موسكو هذا الأسبوع لدفع عملية السلام في أفغانستان، لا يحل محل المفاوضات في الدوحة بين طالبان وكابل.

وقالت جالينا بورتر نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن "اجتماع موسكو يوم الخميس لا يحل محل المحادثات الأخرى الجارية في الدوحة".

وأعلنت الخارجية الروسية الأسبوع الماضي عن عقد اجتماع حول أفغانستان في موسكو في 18 من مارس الجاري، وتمت دعوة الولايات المتحدة والصين وباكستان للمشاركة فيه.

وفي وقت سابق صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، بأن "اجتماع موسكو سيحضره المبعوث الأمريكي زلماي خليل زادة، الذي زار كابل والدوحة مؤخرا لبحث عملية السلام الأفغانية مع الحكومة و"طالبان".

المصدر: "رويترز"

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