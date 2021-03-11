الخارجية الأمريكية لم تؤكد مشاركة واشنطن في الاجتماع حول أفغانستان بموسكو

امتنعت الخارجية الأمريكية عن تأكيد مشاركة ممثلين أمريكيين في الاجتماع حول أفغانستان في موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عقدنا لقاءات مع روسيا في وقت سابق دعما لعملية السلام في أفغانستان، ولكن ليس بوسعنا الإعلان عن أي شيء اليوم بشأن أي لقاءات".

إقرأ المزيد

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن عقد اجتماع حول أفغانستان في موسكو في 18 مارس الجاري، تمت دعوة الولايات المتحدة والصين وباكستان للمشاركة فيه.

وفي وقت سابق صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، بأن اجتماع موسكو سيحضره المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي زار كابل والدوحة مؤخرا لبحث عملية السلام الأفغانية مع الحكومة الأفغانية و"طالبان".

المصدر: نوفوستي