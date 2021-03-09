زاخاروفا: مشاورات موسكو حول أفغانستان ستركز على مناقشة مفاوضات السلام

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن أجندة المشاورات حول أفغانستان المزمع عقدها في موسكو في 18 مارس الجاري.

إقرأ المزيد

وأوضحت زاخاروفا في بيان أن مشاورات "الترويكا الموسعة" (روسيا، الولايات المتحدة والصين وباكستان) ستناقش "سبل العمل على دفع المفاوضات الأفغانية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، وخفض مستوى العنف في أفغانستان، وإنهاء النزاع المسلح في هذا البلد ونشوء أفغانستان كدولة تنعم بالسلام والاستقلال ومكتفية ذاتيا وحرة من الإرهاب وجرائم المخدرات".

وقالت المتحدثة إنه من المخطط إصدار بيان مشترك بناء على نتائج اللقاء، مشيرة إلى أن أعماله ستجري بمشاركة ممثلي حكومة أفغانستان والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وسياسيين أفغان بارزين، ووفد عن حركة "طالبان"، إضافة إلى حضور ممثلين عن دولة قطر بصفتهم "ضيوف شرف". وأكدت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيوجه كلمة ترحيب إلى المشاركين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني، ضمير كابولوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى ممثلي الحكومة الأفغانية وشخصيات أفغانية بارزة و"طالبان" لحضور مشاورات "الترويكا الموسعة" المزمع عقدها يوم 18 مارس.

وانطلقت عملية الحوار الرسمية بين "طالبان" والحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة في 12 سبتمبر 2020، لكن الطرفين لم يجريا حتى الآن جولة واحدة من المفاوضات المباشرة. ولا تزال الحركة ترفض وقف إطلاق النار ويبقى الوضع "على الأرض" متوترا.

المصدر: "تاس"