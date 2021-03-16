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قرغيزستان تعيد العشرات من أبناء مسلحي التنظيمات الإرهابية من العراق

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قرغيزستان تعيد العشرات من أبناء مسلحي التنظيمات الإرهابية من العراق
Reuters Shamil Zhumatov
علم قرغيزستان
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أعيد العشرات من أطفال المسلحين إلى قرغيزستان من العراق، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر المئات منه للقتال في صفوف تنظيم "داعش".

وأظهرت مشاهد تلفزيونية أطفالا يحملون بالونات وألعابا أثناء نزولهم من طائرة في مطار بيشكيك عاصمة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن "79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين، أعيدوا إلى البلاد بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق"، مضيفة أن "أجهزة الدولة ستعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ليصار إلى تسليمهم لذويهم".

وسجن الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في سوريا والعراق لارتباطهن بالتنظيمات الإرهابية، بما فيها "داعش" الإرهابي، فيما لقي أزواج معظمهن حتفهم في المعارك.

وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية من هذا النوع بعد كازاخستان، وأوزبكستان وطاجيكستان.

فقد غادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيمات إرهابية أخرى، في حين لم تعترف تركمانستان بتوجه أي من أبنائها للانضمام إلى هذه التنظيمات.

المصدر: "أ ف ب"

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