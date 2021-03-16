الكرملين يرد على تصريحات لندن بشأن "التهديد الروسي"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على استراتيجية الدفاع البريطانية التي وصفت روسيا "بالتهديد الرئيسي": هذا الموقف الاستفرازي، يثير ليس فقط الأسف، بل والقلق".

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف، أن هذا المسلك الذي تنتهجه استراتيجية الدفاع والسياسة الخارجية البريطانية، لا علاقة له بالوضع الحقيقي للأمور.

وتابع بيسكوف القول: "لم تكن روسيا في السابق وهي ليست الآن عدوا لأي أحد، وهي لا تشكل أي تهديد لأي طرف، بل على العكس وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة، نحن ندعو لتطبيع وتطوير علاقات جيدة وذات منفعة متبادلة مع جميع البلدان، نريد علاقات طيبة مع الجميع".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيقدم هذا الأسبوع نظرة عامة شاملة حول قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وهذه الوثيقة، وصفت روسيا بأنها "التهديد الأكبر" على المستوى الوطني.

وزعمت الوثيقة، بأن سبب ذلك، هو "الانتهاكات العدوانية المتكررة" للمجال الجوي البريطاني، و"استعداد موسكو المزعوم لقتل المنشقين" في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي