بريطانيا تعتبر روسيا "أعظم خطر يهدد أمنها"

قالت السلطات البريطانية، في الاستعراض الشامل لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للفترة حتى عام 2030، إن روسيا تشكل "التهديد الأكثر حدة وآنية لأمنها".

وأكد مؤلفو الوثيقة المؤلفة من 100 صفحة ونشرت اليوم، أن روسيا مازالت تمثل "التهديد المباشر الأكثر حدة لبريطانيا". وتوقعوا زيادة في نشاط روسيا في الدول الأوروبية المجاورة.

وأضافت الوثيقة: "سيظل الناتو أساس الأمن الجماعي في منطقتنا الأوروبية الأطلسية، حيث تبقى روسيا التهديد الأكثر آنية لأمننا".

وأشارت الوثيقة، كذلك إلى أن بريطانيا، ستقوم بالتعاون مع الشركاء في الحلف، "بالتصدي للتهديدات الأمنية النووية والتقليدية والهجينة، لا سيما تلك التي تشكلها روسيا".

المصدر: تاس