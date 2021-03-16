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ألمانيا: إصابات كورونا تتضاعف بشكل كبير مرة جديدة

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ألمانيا: إصابات كورونا تتضاعف بشكل كبير مرة جديدة
Reuters
ألمانيون يرتدون أقنعة للوجه في أحد المراكز التجارية في برلين، أرشيف
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، اليوم الثلاثاء، أن إصابات فيروس كورونا في البلاد، تتضاعف بشكل كبير مرة جديدة، وأن البلاد على عتبة الموجة الثالثة من تفشي الوباء.

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وقال ديرك بروكمان عالم الأوبئة، والخبير في معهد روبرت كوخ، إن إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تنتشر مرة أخرى بشكل كبير، بزيادة 20 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وقال بروكمان "نحن بالضبط على جانب الموجة الثالثة. لم يعد من الممكن الخلاف في ذلك. وفي هذه المرحلة خففنا القيود وهذا يسرع النمو للإصابات". 

المصدر: رويترز 

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