نائب أردوغان يعلق على الذكرى الثانية لـ"مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن مكافحة بلاده النموذجية ضد التمييز ستستمر دون تقديم أي تنازلات.

وفي تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الثانية لـ"مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 51 شخصا في مدينة كرايست تشيرتش جنوبي نيوزيلندا، دان أوقطاي بشدة الإسلاموفوبيا والزينوفوبيا (كراهية الغرباء)، وما وصفها بـ"العقلية غير المستقيمة التي تحكم على الناس على أساس المعتقد أو لون البشرة".

​​​وفي 15 مارس 2019، تعرض مسجد النور ومركز لينود الإسلامي في كرايست تشيرش لهجوم إرهابي بالأسلحة الرشاشة، نفذه شخص أسترالي يدعى برينتون تارانت.

وحكم على تارانت بالسجن المؤبد في أغسطس 2020 لارتكابه الهجوم الذي أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة 49 آخرين.

المصدر: "الأناضول"