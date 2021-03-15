وسائل إعلام: عشرات القتلى إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمالي إثيوبيا
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لقي نحو 30 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا، وفق ما أوردت إذاعة "فانا" المحلية.
وذكرت المحطة أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة بوهاتش، حيث اصطدمت حافلة ركاب كانت في طريقها من مدينة غوندر إلى العاصمة أديس أبابا، بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.
وأضافت "فانا" أن ستة من المصابين حالتهم حرجة، الأمر الذي يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
المصدر: Fana