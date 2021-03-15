"خادم الشعب" يطرد من صفوفه برلمانيا أوكرانيا تعرض لعقوبة أمريكية

قال المكتب الصحفي لحزب "خادم الشعب" الموالي لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه تم طرد عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي الخاضع لعقوبات أمريكية، من صفوف الحزب.

في يوم 14 مارس، قام حزب "خادم الشعب"، بتغيير رئيس منظمة الحزب في كييف، وحل عضو البرلمان الأوكراني أندريه موتوفيلوفيتس بدلا من دوبينسكي في المنصب.

وجاء في بيان صدر عن الحزب: "تم شطب نائب الشعب ألكسندر دوبينسكي من عضوية حزب خادم الشعب، لانتهاكه ميثاق الحزب، وعصيانه للهيئات القيادية في الحزب".

وأوضح البيان، أنه تم بأمر من رئيس الحزب في 14 مارس، عقد اجتماع لمنظمة كييف الإقليمية لحزب "خادم الشعب"، لحل مسائل تنظيمية في الحزب.

وأشار إلى أنه يمكن لدوبينسكي، الاعتراض على هذا القرار، خلال المؤتمر اللاحق للحزب.

في وقت سابق، أضافت سلطات الولايات المتحدة، سبعة مواطنين وأربع وسائل إعلام من أوكرانيا، إلى قوائم العقوبات المتعلقة بالانتخابات. وضمت القائمة الجديدة، ألكسندر دوبينسكي. بعد ذلك تقرر طرده من الكتلة النيابية التي تحمل نفس اسم الحزب في برلمان أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي





