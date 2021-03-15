أول تعليق لترامب على مقابلة هاري وميغان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على مقابلة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل المثيرة للجدل، التي أجرتها معهما الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الأسبوع الماضي.

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وقال جيسون ميلر، كبير مستشاري الاتصالات لترامب خلال مقابلة مع بودكاست "War Room"، الأربعاء الماضي، نقلا عن ترامب إنه يرى أن ميغان ماركل "ليست طيبة"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ونقل ميلر عن ترامب قوله "ميغان ماركل ليست طيبة، لقد قلتها والآن يرى الجميع أنني كنت على حق".

وأشار ميلر إلى أن ترامب تجنب التعليق بشكل أكبر من ذلك حول ميغان، لأنه يعتقد أن أي شخص يتحدث عن ميغان بالسوء سيتم إقصاؤه، ودلل على كلامه بما حدث مع الإعلامي بيرس مورغان، بعد أن شن هجوما على ميغان ماركل يوم الثلاثاء الماضي.

وزعم مورغان، في وقت لاحق، أنه طرد من عمله من برنامج "Good Morning Britain" بسبب رفضه الاعتذار عن قوله إن مزاعم ميغان ماركل حول الأفكار الانتحارية والعنصرية داخل العائلة المالكة البريطانية مبالغ فيها، ما دفع ميغان بعد ذلك لتقديم شكوى رسمية لقنوات ITV ضد مورغان.

وصرح ميلر في البودكاست إن ترامب قال له "بيرس مورغان هو الأفضل، إنه الأعظم، وذهبوا وحاولوا إلغاءه لمجرد أنه انتقد ميغان ماركل".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها دونالد ترامب ميغان ماركل ففي عام 2016، قالت ماركل إنها كانت تصوت لهيلاري كلينتون، وذلك "ليس لأنها امرأة ولكن لأن ترامب سهل رؤية أنك لا تريد حقا هذا النوع من العالم الذي يرسمه"، بحسب قولها.

وردا على تعليقاتها عبر ترامب عن صدمته من تصريحات ماركل بشأنه وذلك في مقابلة له مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، عام 2019.

وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، عندما سئل عن تأييد ميغان ماركل والأمير هاري للرئيس الأمريكي المنتخب وقتها جو بايدن قال ترامب "أنا لست من محبيها وقد تكون هي على علم برأيي ولكني أتمنى الكثير من الحظ لهاري لأنه سيحتاجه".

المصدر: foxnews