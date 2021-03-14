بايدن: التحقيقات مع حاكم نيويورك مستمرة وننتظر نتائجها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينتظر نتيجة التحقيقات مع حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بقضايا تحرش جنسي، للاطلاع عليها.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على كومو الاستقالة: "أعتقد أن التحقيق جار، ويجب أن نرى ما سيخرج عنه من نتائج".

يواجه كومو اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل سبع فتيات، وتعرض لضغوط حول حجب إدارته لعدد الوفيات بسبب كورونا بدور رعاية المسنين في الولاية.

ويوم الجمعة الماضي، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، تشاك شومر وكيرستن غيليبراند، والعديد من أعضاء الكونغرس بالولاية، بمن فيهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، كومو إلى التنحي.

المصدر: "رويترز"