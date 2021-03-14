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قتيل و19 جريحا جراء انهيار ثلجي شمالي إيران

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قتيل و19 جريحا جراء انهيار ثلجي شمالي إيران
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طريق كرج شالوس شمالي إيران
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لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 19 آخرون على الأقل، جراء حادث سير تسبب به انهيار ثلجي شمال إيران، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الأحد.

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وذكرت الهيئة أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم على طريق كرج - شالوس (جالوس) الجبلي الرابط بين طهران وساحل بحر قزوين، "حيث أتى انهيار ثلجي على حافلة كانت تقل أفراد فريق لكرة القدم المصغرة انطلق من العاصمة الإيرانية".

وتعد طريق كرج -شالوس الملتوية بين صفوح الجبال أحد أكثر الطرق الإيرانية جمالا وأكثرها خطورة.

المصدر: الس

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