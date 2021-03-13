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تركيا.. حبس 4 مشبوهين على صلة بتنظيم "داعش"

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تركيا.. حبس 4 مشبوهين على صلة بتنظيم
Reuters Murad Sezer
الشرطة التركية
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قررت السلطات القضائية التركية بمدينة إسطنبول حبس 4 وترحيل 6 من أصل 14 شخصا أوقفتهم قوات الأمن للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول نفذت عمليات مداهمة في 9 مارس الجاري طالت 13 منطقة بالمدينة وأسفرت عن توقيف 14 شخصا يشتبه في صلتهم بـ"داعش"، بينهم 7 أجانب.

وأحالت الفرق الموقوفين الـ14 إلى السلطات القضائية، التي بدورها قررت ترحيل 6 منهم أجانب.

وفي ما يتعلق بالموقوفين السبعة الأتراك، قرر القضاء حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح البقية تحت المراقبة القضائية.

 

المصدر: "الأناضول"

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