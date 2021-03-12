مسؤول في حكومة كردستان العراق للأناضول: بالحكمة والتفاهم يمكن حل "أزمة الطوابع" مع تركيا

قال مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي، إنه يمكن "بالحكمة والتفاهم" حل أزمة الطوابع التي ظهرت مؤخرا مع تركيا.

وكانت حكومة الإقليم، أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان كردستان، وبينها طابع يظهر خريطة للإقليم متضمنا بعض الولايات التركية وأجزاء من العراق وسوريا وإيران.

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وفي تصريح لوكالة "الأناضول" الجمعة، أوضح دزيي أن مشروع تصاميم الطوابع التذكارية بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، مؤخرا، ليس من تخطيط الحكومة.

وأضاف: "كما تعلمون، يتم عادة إصدار طوابع خاصة في مناسبات مهمة كهذه في كل دول العالم، وقام عدد من المصممين بتقديم اقتراحات تصاميم للطوابع، بهدف طباعتها بمناسبة زيارة البابا".

وأضاف الطوابع حظيت بانتقادات من بعض النواب في البرلمان العراقي أيضا، لعدم تضمنها اللغة العربية، واقتصارها على الكردية.

وأكد دزيي على احترام إدارة شمال العراق لسيادة تركيا وسوريا وإيران، داعيا هذه الدول إلى احترام أراضي العراق وإقليم الشمال بالمثل.

كما شدد على متانة العلاقات بين الإقليم وأنقرة وطهران، داعيا إلى حل "أزمة الطوابع" بالحكمة والعقلانية والتفاهم.

ولفت إلى أن الإقليم يعطي الأولوية لاستقرار المنطقة ورفاهيتها وأمنها، وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار وكافة دول العالم.

والأربعاء، طالبت وزارة الخارجية التركية إقليم كردستان بـ"تصحيح فوري" للطابع البريدي الذي أصدره مؤخرا.

المصدر: الأناضول